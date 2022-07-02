А что видите вы? Фотографии молний над Мурманской области развивают воображение

Какую фигуру видите вы? Фото: vk.com/pogoda51/Екатерина Клиновицкая

Особенности погоды в Мурманской области в последние дни - это не только жара, но грозы. Некоторые населенные пункты они обходят стороной, но где-то гремит вовсю.

Так, в ночь на 2 июля жители Мурманска спасли спокойно, а вот в Хибинах, Верхнетуломском, Оленегорске и Апатитах сверкали молнии. Внимательные северяне успели снять их на видео и фото.

Некоторые кадры развивают воображение. Какие фигуры видите на них вы?

Какую фигуру видите вы? Фото: vk.com/pogoda51/Тимофей Фунтиков

На выходных в Мурманской области сохранится жаркая погода до +32.

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