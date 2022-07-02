Море забрало 14 офицеров. Северяне вспоминают трагедию с атомной глубоководной станцией в Баренцевом море

С момента трагедии в Баренцевом море прошло три года. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

1 июля 2019 года в Баренцевом море произошла страшная трагедия: на атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 произошел пожар, погибли 14 офицеров из 25 членов экипажа. Проект был сверхсекретным, поэтому подробной информации о случившемся нет.

По одной из версий, пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания. На подлодке есть ядерная энергетическая установка, но благодаря действиям экипажа ее взрыва удалось избежать. Героев наградили посмертно. Похоронили военнослужащих в Санкт-Петербурге, так как служили они в Петергофе.

14 офицеров погибли в пожаре. Фото: Минобороны

Исполнилось три года с момента трагедии, но северяне, которые знали погибших, говорят, что время не лечит.

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