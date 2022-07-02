На День металлурга в Мончегорске выступят NILETTO и IOWA

Перед жителями Мончегорска выступит IOWA. Фото: Алексей БУЛАТОВ

16 июля в Мончегорске отпразднуют День металлурга. В 2020-м и 2021 годах мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса, но в этот раз его отметят с размахом.

Главными приглашенными звездами станут NILETTO и IOWA. Точная программа праздника будет известна позже.

А вот музыкальная программа фестиваля "Териберка"-2022 уже известна.

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