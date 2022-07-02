В сети появилось видео, объясняющую загадочную аварию в Мурманске

В Мурманске в районе Ледового озера опрокинулся на крышу автомобиль. Фото: vk.com/pvm51

Днем 1 июля у Ледового озера в Мурманске произошла странная авария: KIA перевернулась на крышу, хотя была единственным участником ДТП. "На ровном месте", - писали северяне, комментируя аварию в сети.

Впрочем, объяснение аварии нашлось. Оказалось, что водитель уходил от столкновения с Renault, который стоял на аварийке. От этого KIA занесло, она снесла информационный знак заправочного комплекса и перевернулась на крышу. К счастью, никто не пострадал.

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