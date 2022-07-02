В Мурманске будут судить заслуженного хирурга

Хирурга обвиняют в гибели пациента. Фото: Иван МАКЕЕВ

25 июля в Октябрьском районном суде Мурманска состоится заседание по делу заслуженного хирурга.

- Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, а именно, оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Напомним: в Мурманске будут судить 62-летнюю женщину, которая тайно делала процедуры с сильнодействующим препаратом, на которые не имела разрешения.

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