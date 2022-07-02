Находится в плачевном состоянии. В табуне диких лошадей Кузомени случилось пополнение

Снежка (справа) в этом году родила кобылку (в центре), а в прошлом году - жеребенка Севера (слева). Фото: vk.com/mustangipomory

В диком табуне лошадей в Кузомени всего одна кобыла - Снежка. Для животных это плохо, ведь провоцирует драки между жеребцами и грозит им вымиранием.

Каждый год Снежка вынашивает малыша, увы, не все они выживают. В прошлом году потомство удалось сохранить, так табун пополнился жеребцом Севером. А в этом году Снежка ожеребилась кобылкой. Правда, малышке срочно нужна помощь - на одной из ее ног есть серьезная рана.

На ноге малышки есть серьезная рана. Фото: vk.com/mustangipomory

-То, что я увидела - меня охватил ужас: маленькая новорожденная кобылка в плачевном состоянии, я не могу предположить, кто это мог сделать, но это уже не важно. Мы связались с ветеринарами, обещали помочь. Мама чувствует себя прекрасно, Север рядом с ней, - рассказала Наталья Чунина, которая вместе с мужем ухаживает за табуном.

Лечение малышки будет недешевым, поэтому нужна будет финансовая помощи. В группе в "ВКонтакте", посвященной табуну, можно найти реквизиты для перевода денег.

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