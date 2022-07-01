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Происшествия1 июля 2022 14:52

Последствия смертельного ДТП в Мурманске попали на видеорегистратор

21-летний водитель сбил дорожного рабочего
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Фото: Скриншот видео

Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи. Фото: Скриншот видео

Около часа ночи 30 июня на Кольском проспекте в Мурманске произошла смертельная авария.

– 21-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Беринга в сторону улицы Кооперативной, допустил наезд на рабочего, который находился у края проезжей части, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Мужчина умер на месте до приезда скорой помощи.

Последствия смертельной аварии попали на видео.

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