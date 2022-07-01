Марафонец весом в тонну. Морж из Баренцева моря доплыл до Калининграда

Сейчас необычный гость уже уплыл. Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

Инспекторы национального парка обнаружили на побережье Куршской косы моржа. Казалось бы, ничего удивительного, но эти животные там не водятся. Оказалось, что к Калининграду морж приплыл из Баренцева моря.

– Это достаточно уникальный случай. Проплыть всю Балтику – действительно интересный факт. Вариант, что он приплыл из Польши, – не подлежит никакой критике. Это Атлантический подвид моржа. Различные организмы могут оказываться очень далеко от мест своего обитания – это не первый такой случай. Возможно, появление моржа на Балтике связано с пищевой миграцией, – прокомментировал «АиФ-Мурманск» к. б. н. заместитель директора Мурманского морского биологического института по общим вопросам Дмитрий Ишкулов.

В нацпарке «Куршская коса» отмечают, что моржа на своей территории встречают впервые. Сейчас необычный гость уже уплыл.

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