Следователи закончили проверку по гибели полицейского в Умбе

Рядом с телом полицейского нашли табельное оружие.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В марте этого года погиб 32-летний полицейский из Умбы. Его тело нашли рядом с Кандалакшским заливом. Следователи закончили процессуальную проверку и не стали возбуждать уголовное дело.
– Смерть была не криминальная, - сообщила «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.
Рядом с телом полицейского нашли табельное оружие.
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