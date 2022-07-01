В Мурманске у Ледового озера перевернулся автомобиль

В Мурманске в районе Ледового озера опрокинулся на крышу автомобиль. Фото: vk.com/pvm51

В Мурманске в районе Ледового озера опрокинулся на крышу автомобиль. Как так получилось, пока что неизвестно.

- В аварии никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Напомним: в Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием велосипедиста. Его госпитализировали

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