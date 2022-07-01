2 июля в Мурманске встретятся футбольные клубы «Север» и «Карелия»

Игра начнется в 13.00, вход свободный. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

2 июля северян зовут на футбол. На центральном стадионе встретятся футбольные клубы «Север» и «Карелия».

Игра начнется в 13.00, вход свободный.

Сейчас «Север» занимает первое место в таблице чемпионата СЗФО. Последнюю победу заполярные спортсмены одержали над клубом «Химик» со счетом 3:0.

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