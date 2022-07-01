В Североморске спасли альпиниста с лопнувшим тросом

От падения его удержал запасной трос. Фото: Скриншот видео

1 июля в Североморске чудом выжил промышленный альпинист, который занимался межпанельными швами на девятиэтажном доме на улице Чабаненко.

Как сообщили очевидцы, основной трос лопнул, и мужчина не сорвался. От падения его удержал запасной трос.

На место также прибыли спасатели, которые развернули тент и помогли мужчине безопасно спуститься.

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