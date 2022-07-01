В Мурманской области обустроили дороги к трем родникам

В Заполярье продолжается акция «От родника до океана», которую проводят «Чистая Арктика» и Единый волонтеракий центр Мурманской области. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Заполярье продолжается акция «От родника до океана», которую проводят «Чистая Арктика» и Единый волонтеракий центр Мурманской области. Волонтеры за лето-2022 планируют привести в порядок 10 родников по всему Кольскому полуострову от Умбы до Мурманска. Почти 9 из них уже почти готовы.

30 июня ход работ проверили на источниках «Церковный» на улице Скальной и «Фадеев Ручей» у «Ленинградки» в Мурманске, и «Верхнетуломский» у Туломы.

Здесь обустроили лестницы к родникам, отсыпали дорожки. А также установили таблички, благодаря которым северяне узнают названия родников и найдут QR-код, ведущий на сайт КНЦ РАН. Его ученые взяли пробы воды, чтобы узнать, можно ли пить эту ключевую воду.

– Родники – очень интересные локации. У нас на Севере многие предпочитают родниковую воду водопроводной, так как она часто действительно хорошая. Однако, сами площадки обычно нуждаются в уходе. Наша цель – привести их в порядок, – рассказала руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

Позже ученые возьмут на анализ грибы и ягоды вблизи родников, чтобы узнать, насколько они безопасны для употребления.

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