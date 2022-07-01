+32 и грозы. Какой будет погода на выходных в Мурманской области

Тепло сохранится в Заполярье по крайней мере до 4 июля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всю неделю в Мурманской области стоит жара, и сохранится она на выходных.

– 2 июля местами будет небольшой дождь, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +11+16°, на востоке +6+11°, днем +22+27°, на западе области местами +30+32°, - обещает областной гидрометцентр.

Тепло сохранится в Заполярье по крайней мере до 4 июля.

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