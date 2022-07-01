Жителя Североморска будут судить за призывающие к терроризму комментарии в соцсетях

Свою вину северянин признал, дома во время обысков у него нашли доказательства его преступления. Фото: Артем КИЛЬКИН

Штраф до миллиона рублей и до семи лет лишения свободы грозит 40-летнему северянина. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет).

– В 2021 году обвиняемый разместил на странице публичного сообщества в одной из социальных сетей комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину северянин признал, дома во время обысков у него нашли доказательства его преступления.

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