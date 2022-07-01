Стала известна музыкальная программа фестиваля "Териберка"

Организаторы праздника рассказали о музыкальной программе, которая ждет гостей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Совсем скоро в Териберке пройдет одноименный арктический фестиваль. Организаторы праздника рассказали о музыкальной программе, которая ждет гостей.

Так, 16 июля на главной музыкальной сцене будут выступать такие группы, как «АКИМАМА», Почтовая служба Бангкока», NAVEKA BAND, DRUMMATIX, ZOCH, СМОЛА, «ВЕЛЬВЕТ», THE HATTERS. Также вечером пройдет фестиваль электронной музыки FORMAT.

17 июля всех ждут выступления групп FILIPP.CHIC, «ХАРВЕСТ», CHEESE PEOPLE, SUSPECT UNDER PRESSURE (SUP) и певицы «ЛИНДА».

Расписание выступлений исполнителей, а также о том, как добраться на фестиваль, можно узнать в нашем материале.

Напомним: на фестивале "Териберка" можно будет бесплатно отправить эксклюзивные открытки.

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