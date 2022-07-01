Клиенты Tele2 экономят при заказе еды и покупках в гипермаркетах

Tele2 постоянно развивает программу лояльности «Больше» и обновляет бонусы от партнеров. Фото: 123rf.com

Tele2, российский оператор мобильной связи, выяснил, какие бонусы популярны у клиентов программы лояльности «Больше». Самыми востребованными стали скидки на пиццу, бонусы за покупки в крупных торговых сетях и маркетплейсах.

Tele2 сотрудничает с десятками ресторанов, кафе и сервисов доставки еды по всей стране. Клиенты оператора получают выгодные предложения от партнеров – скидки, блюда в подарок, кешбэк на счет мобильного телефона в рамках программы лояльности «Больше». Наибольшей популярностью у клиентов в категории «Еда» пользуются бонусы на покупку кофе. Чаще других клиенты выбирали специальные предложения от сети ресторанов «Додо Пицца». При заказе на сумму от 1299 рублей участники бонусной программы получают в подарок пиццу «Чизбургер», а при покупке от 499 рублей – стартер. Акция действует до 31 декабря 2022 года.

До конца года действует предложение для абонентов оператора в Мурманской области от сети кофе-баров Coffee Like: клиенты получают скидку 20% на любой напиток из классического меню сети.

Пользователи программы «Больше» могут экономить, совершая ежедневные покупки в популярных торговых сетях. Например, получить кешбэк за заказ в магазинах METRO Cash & Carry (8%), на площадках Яндекс.Маркет (до 2,1%) и AliExpress (1,6%). Кроме того, мурманчанам предложат скидку 10% от суммы покупки 3000 рублей в магазинах «Лента».

Самыми востребованными в целом по стране стали предложения от AliExpress – их выбрали более половины клиентов в этой категории. Предложениями от СберМегаМаркет воспользовались 17%, кешбэк за покупки на Яндекс.Маркет получили 8%.

Tele2 постоянно развивает программу лояльности «Больше» и обновляет бонусы от партнеров. Клиентам доступны предложения в различных сферах жизни – еда, здоровье, спорт, страхование, инвестиции, обучение, путешествия. Чтобы воспользоваться выгодными предложениями, необходимо зайти в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении Tele2, активировать бонус, получить SMS с промокодом и применить скидку при оплате заказа.

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