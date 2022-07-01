С 1 июля в Мурманской области плата за вывоз твердых коммунальных отходов составляет 144,17 рубля с человека

До недавнего времени этот тариф был 138,44 рубля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 1 июля в Мурманской области вырастет плата за коммунальные услуги. В частности, дороже на 4,14% станет обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь тариф на кубометр мусора составляет 961,15 рубля, а каждый северянин будет в месяц платить 144,17 рубля. До недавнего времени этот тариф был 138,44 рубля.

- Тариф в Мурманской области остается сбалансированным, что позволяет обеспечить достаточно высокую платежную дисциплину и устойчивую работу регионального оператора по организации вывоза и обработки ТКО. За первое полугодие показатель собираемости платежей за обращение с отходами среди населения региона составил свыше 97%, он остается одним из лучших в стране, - сообщил региональный оператор по обращению с ТКО "Ситиматик".

Напомним: что в некоторых муниципалитетах Мурманской области не вырастет плата за отопление и воду.

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