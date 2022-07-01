В Шонгуе пропал 46-летний мужчина с голубыми глазами

Приметы: рост 170 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые. Был одет в темно синюю куртку и джинсы. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области ищут 46-летнего Виктора Степанова. Мужчина ушел из дома в Шонгуе на улице Комсомольская, 4 еще 24 июня. С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, глаза голубые, волосы светлые.

Был одет в темно синюю куртку и джинсы.

Тех, , кто обладает информацией о том, где находится мурманчанин, просят обраться в полицию: 102 или 02 либо к волонтерам ПСО "МурманСпас": 8911-339-89-41 или 8911-311-70-20 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru