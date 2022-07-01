На дороге в аэропорт "Мурманск" загорелась машина

Огонь почти полностью уничтожил автомобиль. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 1 июля на дороге, ведущей в аэропорт "Мурманск", загорелась машина. По словам очевидцев, все случилось рядом с родником.

- В 11.36 по системе "112" поступило сообщение, что загорелся автомобиль. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Угрозы жизни нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Огонь почти полностью уничтожил автомобиль.

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