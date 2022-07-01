Укусившую девочку на детской площадке собаку из Титана отловили

Если эксперты признают собаку агрессивной, то на свободу ее уже не выпустят. Фото: vk.com/otlov51

На этой неделе в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу госпитализировали 10-летнюю девочку с укушенной раной. Оказалось, что когда юная северянка играла на детской площадке в Титане, ее укусила собака.

По факту случившегося проверку начали следователи.

Сразу после инцидента в службу по отлову безнадзорных животных поступила заявка на отлов собаки, уже 30 июня ее доставили в приют.

Если эксперты признают собаку агрессивной, то на свободу ее уже не выпустят.

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