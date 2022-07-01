Стало известно, куда чаще всего переезжают жители Мурманской области

Специалисты Росреестра по Мурманской области составили рейтинг регионов, куда чаще всего переезжают жить северяне.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Специалисты Росреестра по Мурманской области составили рейтинг регионов, куда чаще всего переезжают жить северяне.
Так, ожидаемый лидер - Санкт-Петербург. На втором месте идет Ленобласть, следом - Краснодарский край, Вологодская, Архангельская области и Республика Карелия.
– Всего за апрель – май 2022 года через офисы МФЦ и Кадастровой палаты Мурманской области было подано 1007 обращений за совершением учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости, расположенной за пределами Мурманской области, - отметили в Росреестре.
Напомним: есть также рейтинг регионов, жители которых больше всего заинтересованы в переезде в Заполярье.
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