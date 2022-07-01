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Общество1 июля 2022 7:44

Стало известно, куда чаще всего переезжают жители Мурманской области

Жители Мурманской области чаще всего переезжают в Санкт-Петербург и Ленобласть
Ника СВЕТЛОВА
Специалисты Росреестра по Мурманской области составили рейтинг регионов, куда чаще всего переезжают жить северяне.

Специалисты Росреестра по Мурманской области составили рейтинг регионов, куда чаще всего переезжают жить северяне.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Специалисты Росреестра по Мурманской области составили рейтинг регионов, куда чаще всего переезжают жить северяне.

Так, ожидаемый лидер - Санкт-Петербург. На втором месте идет Ленобласть, следом - Краснодарский край, Вологодская, Архангельская области и Республика Карелия.

– Всего за апрель – май 2022 года через офисы МФЦ и Кадастровой палаты Мурманской области было подано 1007 обращений за совершением учетно-регистрационных действий в отношении недвижимости, расположенной за пределами Мурманской области, - отметили в Росреестре.

Напомним: есть также рейтинг регионов, жители которых больше всего заинтересованы в переезде в Заполярье.

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