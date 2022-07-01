Житель Мурманска получил семь лет колонии за один удар кулаком

Женщина умерла на месте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Мурманска приговорили к семи годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Ленинский районный суд, а его поддержал Мурманский областной суд. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчину обвиняли по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

– В октябре 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, поссорился с сожительницей и ударил ее кулаком в живот, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Женщина умерла на месте.

Ее убийца посчитал приговор слишком суровым, но не смог его опротестовать.

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