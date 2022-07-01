"Это же колибри!" В Кандалакшском районе сняли на видео необычную бабочку

Насекомое действительно очень похоже на маленькую птичку. Фото: скрин видео

В Кандалакшском районе попала в объектив камеры необычная бабочка. Ее сняли на видео на даче в деревне Федосеевка 29 июня.

- Это же колибри! - пишут в паблике "Кандалакша онлайн".

Насекомое действительно очень похоже на маленькую птичку, однако оказалось, что дачный гость - это бабочка-бражник. Они отличаются способностью зависать в воздухе над цветком, добывая нектар с помощью длинного хоботка.

Напомним: в Мурманске цветут сирень и жимолость.

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