В Мурманске вышли на линию новые брендированные микроавтобусы

79 новых автобусов и троллейбусов уже курсируют по нашим городам. Фото: vk.com/mintrans_51

В Мурманскую область уже поставили все 135 автобусов и троллейбусов под брендом "ТранспортСевера". 79 из них уже курсируют по нашим городам, сообщает региональный минтранс.

В том числе есть и брендированные микроавтобусы. Например, такой возит людей по новому маршруту №30 в Мурманске - из Росты до Жилстроя. Также новый автобус малого класса доставляет пассажиров в Снежногорск.

Оставшиеся 56 новых единиц общественного транспорта сейчас проходят процедуру регистрации, дооборудования и технической наладки. В ближайшее время их выпустят на линию.

Напомним: с 1 июля в Мурманске меняют путь следования автобусные маршруты № 1 и № 4Т. Изменения внесли по просьбам северян.

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