Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведет "Прямую линию" 3 июля

Андрей Чибис ответит на вопросы северян. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 3 июля проведет "Прямую линию". Длиться она будет с 13.00 до 15.00.

- Знаю, что у вас много вопросов и предложений. Каждый день читаю комментарии в соцсетях, даю поручения по решению ваших задач. Я благодарен вам за активность и неравнодушие! - написал Андрей Чибис у себя в "ВКонтакте".

В 13.00 эфир начнется на ГТРК "Мурман", также будет идти трансляция в "ВКонтакте" и Telegram, там она будет длиться до 16.00. Северяне могут заранее оставить вопросы в комментариях.

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