Жительница Мурманска незаконно делала капельницы из «Феназепама»

Северянка делала капельницы, зная, что такого права у нее нет. Фото: Александр ГЛУЗ

В Мурманске будут судить 62-летнюю женщину, которая тайно делала процедуры, на которые не имела разрешения. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, ее обвиняют по ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами).

В сентябре 2021 года северянка стала ставить другим людям капельницы с «Феназепамом», в составе которого есть сильнодействующие вещества. Процедуры продолжались до октября.

- Обвиняемая делала это под видом оказания платных медицинских услуг вне медицинской организации по профилю «наркология», не имея соответствующего разрешения на медицинскую деятельность, - уточнили в прокуратуре.

Дело уже направлено в суд.

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