С 1 июля в Мурманской области выросли тарифы за коммунальные услуги

В августе северянам придут квитанции с увеличенными суммами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 июля в Мурманской области произошло ежегодное повышение тарифов за коммунальные услуги.

- Средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 4,5 %, что является средним показателем на территории страны. Максимальный индекс в размере 6,9% сложился в ряде муниципальных образований, где тарифы на коммунальные ресурсы для отдельных ресурсоснабжающих организаций сформировались ниже среднерегиональных. Такое изменение затронет около 9 тысяч северян, то есть всего 1% северян, - сообщили в комитете по тарифному регулированию Мурманской области.

При этом в некоторых населенных пунктах не изменится плата за отопление, а в других - за воду. Остальным квитанции с увеличенными суммами придут в августе.

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