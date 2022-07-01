Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июля 2022 5:32

Подросток в Мурманске нашел чужую банковскую карту и сутки оплачивал ей свои покупки

Юноша успел потратить 4 тысячи рублей
Ника СВЕТЛОВА
Владельцу карты пришлось срочно ее блокировать.

Владельцу карты пришлось срочно ее блокировать.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске будут судить 17-летнего юношу. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

31 марта подросток нашел на улице Зои Космодемьянской чужую банковскую карту. Ей он стал оплачивать свои покупки - карта не требовала ввода пароля. Так юноша успел потратить почти 4 тысячи рублей.

- После того как 32-летнему владельцу карты стало известно о снятии денежных средств, он обратился в правоохранительные органы. В кратчайший срок молодой человек был установлен благодаря записям камер видеонаблюдения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину молодой человек признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru