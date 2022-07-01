Подросток в Мурманске нашел чужую банковскую карту и сутки оплачивал ей свои покупки

Владельцу карты пришлось срочно ее блокировать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманске будут судить 17-летнего юношу. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

31 марта подросток нашел на улице Зои Космодемьянской чужую банковскую карту. Ей он стал оплачивать свои покупки - карта не требовала ввода пароля. Так юноша успел потратить почти 4 тысячи рублей.

- После того как 32-летнему владельцу карты стало известно о снятии денежных средств, он обратился в правоохранительные органы. В кратчайший срок молодой человек был установлен благодаря записям камер видеонаблюдения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину молодой человек признал.

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