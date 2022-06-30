Прокуратура занялась наездом машины на коляску в Мурманске

Девочку, которой нет еще и года, увезли в больницу Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 июня около 9 утра на улице Чумбарова-Лучинского в Мурманске 57-летний водитель «ГАЗ-2747» наехал на коляску, в которой находился ребенок.

- Девочка 2022 года рождения, получившая в результате ДТП телесные повреждения - ушиб мягких тканей волосистой части головы, с которыми была обслужена амбулаторно в приемном отделении медицинского учреждения, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку в рамках административного расследования по ст. 12.24 КоАП РФ.

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