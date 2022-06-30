Волонтеры о нападении пса на девочку в Титане: «Собака так среагировала из-за еды»

На ребенка собака напала на детской площадке, укусив за щеку. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На днях в Апатитско-Кировскую больницу госпитализировали 58-летнюю женщину и 10-летнюю девочку, которых покусали бродячие собаки.

На ребенка собака напала на детской площадке, укусив за щеку. Волонтеры рассказали, как это могло произойти.

- Собаку, которую щенком забрала семья (родители укушенного ребенка), они же выбросили на улицу. Дети играли на площадке, и когда собака что-то кушала, ребенок стал к ней лезть (играть или гладить - не известно), соответственно, собака так среагировала из-за еды. Этот пес уже был в отлове буквально недавно, и его реакция из-за еды после этого «приюта» понятна, - пишут в паблике помощи бездомным животным «Хибинский Бродяга».

Второй случай нападения, который произошел в Апатитах с женщиной, также возник из-за реакции собаки на еду, считают зоозащитники.

- Пес прикусил руку вместе с едой, которую держала женщина. Человек взрослый, сам все понимает и претензий ни к кому не имеет, - отмечают волонтеры.

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