Надо идти и смотреть. На озере в Североморске можно увидеть красоту

Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Североморска очень повезло. Здесь на озере рядом с корпусом ПВО живут лебеди.

Жителям Североморска очень повезло. Фото: vk.com/i.murmansk

Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне. В Заполярье живут лебеди-кликуны, занесенные в региональную Красную книгу, но иногда прилетают редкие лебеди-шептуны.

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