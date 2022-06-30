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Дом. Семья30 июня 2022 14:29

Надо идти и смотреть. На озере в Североморске можно увидеть красоту

На озеро в Североморске прилетели лебеди
Ника СВЕТЛОВА
Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне.

Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жителям Североморска очень повезло. Здесь на озере рядом с корпусом ПВО живут лебеди.

Жителям Североморска очень повезло. Фото: vk.com/i.murmansk

Жителям Североморска очень повезло. Фото: vk.com/i.murmansk

Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне. В Заполярье живут лебеди-кликуны, занесенные в региональную Красную книгу, но иногда прилетают редкие лебеди-шептуны.

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