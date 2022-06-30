Надо идти и смотреть. На озере в Североморске можно увидеть красоту

Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жителям Североморска очень повезло. Здесь на озере рядом с корпусом ПВО живут лебеди.
Жителям Североморска очень повезло. Фото: vk.com/i.murmansk
Несколько белоснежных птиц заметили внимательные северяне. В Заполярье живут лебеди-кликуны, занесенные в региональную Красную книгу, но иногда прилетают редкие лебеди-шептуны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стали известны все хедлайнеры фестиваля "Териберка"-2022. На главной сцене выступят пять коллективов и исполнителей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru