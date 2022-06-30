По факту случившего может быть возбуждено уголовное дело. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

29 июня на станции Мурманск столкнулись два грузовых состава, три вагона сошли с путей. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с боковым столкновением маневровых составов АО «Мурманский морской торговый порт» и станции Мурманск ОАО «РЖД» при осуществлении работ в парке формирования поездов, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По факту случившего может быть возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году в Мурманской области обновят 11 общественных пространств. Их адреса уже известны (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru