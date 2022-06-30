По факту случившего может быть возбуждено уголовное дело. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
29 июня на станции Мурманск столкнулись два грузовых состава, три вагона сошли с путей. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с боковым столкновением маневровых составов АО «Мурманский морской торговый порт» и станции Мурманск ОАО «РЖД» при осуществлении работ в парке формирования поездов, - сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По факту случившего может быть возбуждено уголовное дело.
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