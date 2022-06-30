Бомбочкой или щучкой? В Апатитах подростки ныряют в городской фонтан

В Мурманской области стоит жара - в такую погоду больше всего хочется мороженого и купаться. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области стоит жара - в такую погоду больше всего хочется мороженого и купаться. Последнее у нас запрещено, однако смельчаков это совершенно не останавливает.

Так, в Апатитах подростки повадились нырять в городской фонтан, что находится у спорткомплекса «Атлет». Детей совсем не останавливает то, что в воду гадят птицы, попадает пыль и грязь. И таблички с правилами поведения они не читают.

Родители говорят, мол, дети в Москве и Петербурге плавали в фонтанах, значит и здесь будут.

- Дело не в том, что мы мер не принимаем. С детьми мы разговариваем, говорим, что не стоит так делать, но им все нипочем. Пока стоит теплая погода, они купаются, а как становится прохладней, то такого не происходит, - прокомментировал «КП»-Мурманск» директор МАУ ФСК «Атлет» Николай Данов.

В законе нет пункта о том, что запрещено купаться в фонтане, поэтому администрации «Атлета» остается лишь проводить профилактические беседы.

А вот кто точно купается в фонтане, так это сотрудники ВДВ. Они держат слово перед администрацией спорткомплекса и не плескаются там в свой профессиональный праздник.

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