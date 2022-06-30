Альпинизм, скалолазание и прогулка по Кольскому заливу: в Мурманске пройдет интересный фестиваль

2 и 3 июля в Мурманске пройдет фестиваль «Вертикальный мир» (12+). Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 и 3 июля в Мурманске пройдет фестиваль «Вертикальный мир» (12+), который все северяне и гости региона смогут посетить бесплатно. Местом проведения станет Абрам-Мыс.

- Вы сможете погрузится в дружескую атмосферу скалолазания и альпинизма, проверить себя на прочность, покорить вершины и познакомиться с единомышленниками. Вас ждут конкурсы, игра на барабанах, сап-пролгулка по Кольскому заливу, выступление групп «Стреофьерд», «Харвест», MASSND, коллектив педагогов и учеников «Не школы барабанов», - сообщили организаторы.

Подробности можно узнать в группе мероприятия в «ВКонтакте».

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