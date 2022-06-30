Кругом благоухает: В Мурманске цветут сирень и жимолость

Благодаря теплой погоде в Мурманске все цветет и благоухает. Фото: Александра Михова / АиФ на Мурмане

Благодаря теплой погоде в Мурманске все цветет и благоухает. Так, в сквере на улице Ленинградской распустились сирень и жимолость. Фотографиями кустарников поделились «АиФ Мурманск».

Также в Мурманске зацвела яблоня.

Напомним: в рекордный по жаре день жители Мурманска открыли плавательный сезон.

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