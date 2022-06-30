В Мурманске на месяц ограничат движение по улице Дзержинского

Ограничение действует от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 9.00 30 июня до 18.00 1 августа. Фото: Администрация города Мурманска

В администрации Мурманска предупреждают водителей об ограничении движения на улице Дзержинского.

Согласно постановлению мэрии, перекрытие коснется всех видов транспорта. Движение будет доступно только по половине проезжей части улицы.

Ограничение действует от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 9.00 30 июня до 18.00 1 августа.

Также будет запрещено движение от проспекта Ленина до улицы Коммуны с 9.00 1 августа до 18.00 10 августа.

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