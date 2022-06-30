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Общество30 июня 2022 11:38

В Мурманске на месяц ограничат движение по улице Дзержинского

Половина дороги будет перекрыта с 30 июня по 1 августа
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ограничение действует от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 9.00 30 июня до 18.00 1 августа. Фото: Администрация города Мурманска

Ограничение действует от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 9.00 30 июня до 18.00 1 августа. Фото: Администрация города Мурманска

В администрации Мурманска предупреждают водителей об ограничении движения на улице Дзержинского.

Согласно постановлению мэрии, перекрытие коснется всех видов транспорта. Движение будет доступно только по половине проезжей части улицы.

Ограничение действует от проспекта Ленина до улицы Шмидта с 9.00 30 июня до 18.00 1 августа.

Также будет запрещено движение от проспекта Ленина до улицы Коммуны с 9.00 1 августа до 18.00 10 августа.

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