В Мурманске задержали находящегося в розыске 29-летнего мужчину

В Мурманске мужчина отправился менять паспорт и попал в руки полиции. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

В Мурманске мужчина отправился менять паспорт и попал в руки полиции. Оказалось, что правоохранители ищут его уже полгода.

Сотрудника отдела по вопросам миграции, что находится на улице Дзержинского, нажали кнопку «Тревога», на место прибыли росгвардейцы.

- При проверке мужчины по базам данных было установлено, что 29-летний мурманчанин находится в розыске с декабря 2021 года по подозрению в совершении преступления. Экипаж вневедомственной охраны задержал северянина и доставил его в отдел полиции инициатору розыска, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

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