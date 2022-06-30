Прострелю ноги! В Мурманске таксист угрожал водителю пистолетом из-за парковки

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске конфликт между двумя таксистами, разгоревшийся на улице Лобова, закончился разбирательством в полиции.

Как выяснили стражи порядка, оба мужчин являются сотрудниками фирм по организации пассажирских перевозок. Один из них припарковался, высаживая клиента, а второй не смог проехать в этом месте. Последнему это совсем не понравилось.

- Злоумышленник начал высказывать угрозы убийством второму водителю. Он достал пневматический пистолет и направил в сторону мужчины, обещая применить его и начать стрелять по ногам. Потерпевший вызвал полицейских, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

33-летнего таксиста задержали. Ранее он уже был судим за хищение имущества. Пневматический пистолет у него забрали в качестве вещественного доказательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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