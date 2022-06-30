"Лежал лицом на асфальте": в Мурманске после ДТП госпитализировали 22-летнего велосипедиста

В Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием велосипедиста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Первомайском округе Мурманска произошло ДТП с участием велосипедиста.

- Лежал лицом на асфальте. Похож на подростка. Жив ли? - пишут в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Как сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, 22-летнего велосипедиста, который получил травмы, доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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