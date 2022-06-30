Небо чернеет на глазах. К Мурманску подбирается гроза

Небо в Мурманске темнеет на глазах. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

29 июня в Мурманске был установлен суточный рекорд по теплу (+30,2), это первые +30 в году.

30 июня стало чуть прохладнее, чувствуется дыхание Арктики.

Меж тем небо в Мурманске темнеет на глазах, рядом с городом появились грозоотметки. Но гроза до областного центра может и не дойти.

Напомним: Посещение лесов в Мурманской области ограничили до 18 июля. Причина - повышенный уровень пожарной опасности.

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