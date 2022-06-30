В Мурманске пострадал в ДТП грудной ребенок

Около дома №21 на улице Чубарова-Лучинского в Мурманске произошло ДТП, в котором пострадал младенец. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около дома №21 на улице Чубарова-Лучинского в Мурманске произошло ДТП, в котором пострадал младенец.

- Водитель автомобиля ГАЗ при движении задним ходом наехал на коляску, в которой находилась девочка 2022 года рождения. Ребенок получил небольшие травмы, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по городу Мурманску.

Госавтоинспекторы напоминают северянам о необходимости соблюдать ПДД. Последнее время в городе происходит большое количество ДТП с участием детей. Те получают травмы различной степени тяжести.

Напомним: в Мурманске маршрутка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе.

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