Житель Мурманска обещает вознаграждение в 20 тысяч рублей за информацию о выстреле по его Mercedes

Выстрел пришелся на лобовое стекло. Фото: Михаил Соловьев

Мурманчанин ищет очевидцев инцидента, который случился с его автомобилем. Лобовое стекло Mercedes кто-то продырявил пулей.

Машина была припаркована около дома №9 на улице Чумбарова-Лучинского.

- Авто не под окнами, никого не подпирала, никому не мешала, стояла ночью в кустах, как всегда, но… кому-то что-то не понравилось и решили пострелять в стекло по стороне детского кресла. Хорошо, что не на дороге вышла «ситуация», - пишет Михаил Соловьев в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Владелец иномарки обещает вознаграждение в 20 тысяч рублей за информацию о ночном происшествии.

Как сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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