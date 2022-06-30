У задолжавшего 1,5 миллиона жителя Мурманска арестовали красный лимузин

Платить северянин не хотел, тогда у него арестовали лимузин Porche Cayenne, который нашли на парковке у одной из компаний. Фото: УФССП по Мурманской области

Судебным приставам пришлось пойти на крайние меры, чтобы принудить должника из Мурманска вспомнить о долге. На мужчину завели 20 исполнительных производств на общую сумму в 1,5 миллиона рублей.

Платить северянин не хотел, тогда у него арестовали лимузин Porche Cayenne, который нашли на парковке у одной из компаний.

- Теперь у должника имеется 10 дней на оплату долгов, а также более 50 тысяч рублей расходов по транспортировке, хранению автомобиля и более 117 тысяч рублей исполнительского сбора, иначе в дальнейшем лимузин будет передан на реализацию в счет погашения задолженности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Напомним: работодатели в Мурманской области стали предлагать зарплату меньше, чем раньше.

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