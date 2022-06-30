Их гоняла стая сорок. С турбазы в Мурманской области спасли двух маленьких сычей

Сейчас за малышами следят и лечат от различных птичьих болезней. Фото: Анастасия Тимофеева

Мурманчанки Анастасия Тимофеева и Екатерина Раевская известным многим северянам: девушки спасают диких птиц, попавших в беду. Сейчас на их попечении находятся среди прочих два птенца сыча.

Спасли их с турбазы в Туломе. Сначала одного.

- Малыша нашли на территории турбазы, его гоняла стая сорок. Работники отобрали его и позвонили нам, - написала Анастасия Тимофеева у себя на странице в «ВКонтакте» 20 июня.

А следом пришлось забрать и его брата. Сейчас за малышами следят и лечат от различных птичьих болезней.

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