Он хотел спать, она – праздника. Житель Кандалакши зарезал подругу

13 лет проведет в колонии строгого режима 58-летний житель Кандалакши. Фото: СУ СКР по Мурманской области

13 лет проведет в колонии строгого режима 58-летний житель Кандалакши. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняли по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ночь на 3 марта он выпивал с 49-летней знакомой в одной из квартир на улице Комсомольской. В какой-то момент мужчина захотел спать и попросил подругу уйти, но та отказалась и заявила, что будет выпивать дальше.

- Мужчину разозлило ее поведение, он вооружился ножом и нанес его клинком несколько ударов в голову и грудь, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

После вместе с соседями мужчина выщвал скорую, но было поздно, женщина умерла. В общении со следователями он признал вину. Ранее северянина уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.

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