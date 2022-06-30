В Мурманской области за неделю больше всего подорожали соль и рыба

Больше всего за неделю подорожала соль. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мурманскстат представил отчет об изменении цен на социально значимые продукты. Для этого данные взяли из магазинов Апатитов, Североморска и Мурманска.

Так, северянам стало дороже солить рыбу: соль прибавила в цене +3,5%, мороженая неразделанная рыба +1,3%. Также подорожали черный чай и вермишель.

- Наибольшее снижение цен отмечено на свежую белокочанную капусту (на 13,7%), морковь (на 5,6), репчатый лук (на 5,3), картофель (на 4,7), яблоки (на 3,0), куриные яйца (на 1,3), сахар-песок (на 1,1), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов на (на 0,8%), - сообщили в Мурманскстате.

На прошлой неделе дорожали яблоки и лук.

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