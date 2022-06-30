В Мурманске «ВАЗ-2114» ночью насмерть сбил дорожного рабочего

Рабочий погиб на месте ДТП. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске в самом разгаре дорожные работа, что заставляет водителей быть особенно осторожными. Справляются с этим не все. Так, около часа ночи 30 июня произошла смертельная авария с участием дорожного рабочего. Она случилась у дома №138 на проспекте Кольский.

- 21-летний водитель, двигаясь со стороны улицы Беринга в сторону улицы Кооперативной, допустил наезд на рабочего, который находился у края проезжей части, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Рабочий умер на месте до приезда скорой помощи.

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