В Мурманске побит суточный рекорд по жаре

В Мурманске отметили пятые за историю +30 в июне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обычно жарким месяцем в Мурманской области считается июль, однако в этом году отличился июнь. 29 июня метеостанция в Мурманске отметила +30,2, и это новый суточный рекорд. Предыдущий был зафиксирован в 1989 году (+29).

- Это всего лишь пятый тридцатник в истории города в июне! До этого первый летний месяц отмечался +30 в 1939 году (+30,8 - абсолютный максимум), 1922 (+30,5), 1940 (+30,2) и 1972 (+30), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Жара сохранится в Заполярье и 30 числа.

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