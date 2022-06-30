«Возможно, это был самый жаркий день этого лета». В Мурманске +30!

В Мурманскую область пришла жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

29 июня города Мурманской области плавились от жары. Мурманск впервые в году взял отметку в +30 (если быть точным, то +30.2), обновив суточный рекорд для этой даты. В июне такая жара в областном центре встречалась всего пять раз в истории: в 1939 году (+30,8 - абсолютный максимум), 1922 (+30,5), 1940 (+30,2) и 1972 (+30).

- Возможно, это был самый жаркий день этого лета. По области день также выдался жарким, целых 9 метеостанций отметили температуру выше +30. Максимальная температура по региону +32,5, именно столько отметили 3 норвежские и финские станции, - пишет паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Жарче всего были в Лиинахамари (+31,7).

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